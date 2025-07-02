Engelli Gence Bıçakla Saldırı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda tanımadığı engelli genci bıçakla boynundan yaralayan şüpheli mahkemece tutuklandı.

Olay, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Cenon bulvarında bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olan Rüstem P. (45), hiç tanımadığı sağır ve dilsiz olan Mehmet T.'ye (27) kendisine küfür ettiğini iddia ederek saldırdı. Saldırgan Rüstem P., elindeki bıçakla engelli olan Mehmet T.'yi boynundan bıçakla yaraladı.

Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüphelinin 2.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Şüpheli sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA