Engin Polat ve 4 Kişi Tahliye Oldu - Son Dakika
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Engin Polat ve 4 Kişi Tahliye Oldu

Engin Polat ve 4 Kişi Tahliye Oldu

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen duruşmada verilen ara karar sonrası hakkında tahliye kararı verilen Engin Polat ve beraberinde 4 kişi Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye oldu.

06.09.2024 18:45
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İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen duruşmada verilen ara karar sonrası hakkında tahliye kararı verilen Engin Polat ve beraberinde 4 kişi Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye oldu.

Hakkında kara para aklama, yasa dışı bahis iddialarıyla tutuklama kararı verilen ve yaklaşık 10 aydır cezaevinde olan Engin Polat, bugün Anadolu Adliyesi'ndeki duruşmadan sonra verilen ara karar ile tahliye edildi. Engin Polat'ın karşılamaya eşi Dilan Polat, çocukları, baldızı Sıla Doğu ve çok sayıda yakını geldi. Engin Polat'ın yanı sıra ayrıca davada tutuklu bulunan ve aralarında Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün de tahliye edildi. Böylelikle davada tutuklu sanık kalmadı.

Polat cezaevi çıkışına kadar minibüsle getirildi. Polat'ın yanında kafes içerisinde muhabbet kuşu da getirdiği görüldü. Engin Polat, gazetecilerin sorularına ise, "Çok mutluyuz ailemizle kavuştuk. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim" dedi.

Polat ardından eşi çocukları ve baldızının bindiği aracı kullanarak yakınlarının alkışlarıyla cezaevinden ayrıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Engin Polat ve 4 Kişi Tahliye Oldu - Son Dakika

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