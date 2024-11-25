Epilepsi Hastası Çocuk İçin Ambulans Kahramanlığı

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Epilepsi hastası çocuk için ekipler seferber oldu

SİVAS - Sivas'ta epilepsi hastası çocuğu almaya giderken kara saplanan ambulans, ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı.

Altınyayla İlçesi Mutubey köyünde yaşayan 6 yaşındaki epilepsi hastası T.B.K. bir anda rahatsızlanınca ailesi tarafından 112 acil çağrı merkezinden yardım istendi. T.B.K'nin rahatsızlığı nedeniyle bölgeye ambulans sevk edildi ancak hastayı almaya giden ambulans kara saplandı. Sivas İl Özel İdaresine ait iş makinesi saplanan ambulansı kurtardı. Ambulans köye gidip hastayı alarak hastaneye ulaştırdı. Tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.