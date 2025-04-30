Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde bir şahıs Mecidiyeköy- Arnavutköy seferini yapan 336 M sayılı İETT otobüsü kaçırdı. Duraktan kalkan aracın peşinden koşan şahıs otobüse binmek istedi. Şoför durak harici yolcu almasının yasak olması nedeniyle şahsı araca almadı. Akan trafikte bir müddet otobüsün önünü kesen ve şoförle tartışan şahıs çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

"HASTANEYE YETİŞEMEDEN YOLDA BAYILMIŞIM"

Otobüsün önünü kesen Serhat Dağ yaşadıklarını ve olayı neden gerçekleştirdiğini anlattı. Sokak müzisyenliği yaptığını ve epilepsi hastası olduğu için çalışamadığını belirten Dağ şu ifadeleri kullandı:

"Acilen hastaneye gidip serum taktırmam lazım. İlaç yazdırmam lazım. O sırada koşarak giderken baktım otobüs şoförü hareket etmeye başladı. Ben de koşuyordum ve arada 5 metrelik mesafe vardı. Yürürken İETT otobüsü şoförüne el salladım. Şoför de aşağı gitti ve ışıklarda durdu. Işıklarda durunca ben de önüne kapandım. Şoför beni almadı. İlk başta yolcular 'Bir şey olmaz, alın' dedi. Şoför de almamakta ısrar etti. Sonra yolcular da şoförden yana olmaya başladı. Ondan sonra nöbet geçirdim. Nöbet geçirdikten sonra dün akşam hastaneden taburcu oldum. Hastaneye yetişemeden yolda düşüp bayılmışım. İnsanlar yardımcı olmuş. Kendime getirmiş. Metro ile hastaneye gidebildim. Şoför, 'Alım yapmak yasak' diyor ama istediği zaman alım yapabiliyor. Kimi insan 'Yasaktır' diyor kimisi de 'Alabilirsin' diyor. Şikayetçi olabilir miyim bilmiyorum ama olmak istiyorum. Şu an araştırıyorum."