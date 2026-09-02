Erbil'de gece 10 İHA düşürüldü, İran saldırıyı üstlendi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Erbil semalarında 01.13 ile 03.31 saatleri arasında 10 insansız hava aracının (İHA) düşürülerek imha edildiği bildirildi.

ABD ile İran arasındaki çatışmaların ardından bölgede gerilim artarken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil bir kez daha insansız hava araçlarının (İHA) hedefi oldu. IKBY'ye bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Erbil semalarında 01.13 ile 03.31 saatleri arasında 10 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi. Olayda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

İran'dan açıklama

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, Erbil'deki bazı noktaları hedef aldığını ve saldırıda bir bakım merkezi, teknik ekipman depoları ile ABD ordusuna ait bir balon yönlendirme sisteminin imha edildiğini duyurdu.