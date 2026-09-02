Erbil'de gece 10 İHA düşürüldü, İran saldırıyı üstlendi - Son Dakika
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Erbil'de gece 10 İHA düşürüldü, İran saldırıyı üstlendi

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Terörle Mücadele Birimi, Erbil semalarında 01.13 ile 03.31 saatleri arasında 10 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Erbil'deki bazı noktaları hedef aldığını ve saldırıda ABD'ye ait bir balon yönlendirme sisteminin de imha edildiğini duyurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Erbil semalarında 01.13 ile 03.31 saatleri arasında 10 insansız hava aracının (İHA) düşürülerek imha edildiği bildirildi.

ABD ile İran arasındaki çatışmaların ardından bölgede gerilim artarken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil bir kez daha insansız hava araçlarının (İHA) hedefi oldu. IKBY'ye bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Erbil semalarında 01.13 ile 03.31 saatleri arasında 10 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi. Olayda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

İran'dan açıklama

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, Erbil'deki bazı noktaları hedef aldığını ve saldırıda bir bakım merkezi, teknik ekipman depoları ile ABD ordusuna ait bir balon yönlendirme sisteminin imha edildiğini duyurdu.

Kaynak: İHA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri, İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, 3. Sayfa, Erbil, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erbil'de gece 10 İHA düşürüldü, İran saldırıyı üstlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erbil'de gece 10 İHA düşürüldü, İran saldırıyı üstlendi - Son Dakika
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