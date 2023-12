Erbil'de Türk diplomat Köse'yi şehit eden terörist Renas Derik kod Cemil Akar böyle etkisiz hale getirildi

ANKARA - Erbil'de Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin faillerinden PKK/KCK'lı Renas Derik kod Cemil Akar, MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği ortak hava harekatında etkisiz hale getirildi.

Türk diplomat Osman Köse, görev yaptığı Erbil'de 17 Temmuz 2019'da gittiği bir restoranda PKK/KCK'lı teröristlerin pususu sonucu şehit olmuştu. Türk Diplomat Köse'yi şehit eden PKK'lı Cemil Akar'ın restorandan kaçış anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Elinde silahı ile kaçan Akar an be an görüntülendi. Cemil Akar'a düzenlenen operasyon planının başlangıcı da o görüntüler oldu. MİT, güvenlik kamerası görüntüleri üzerine detaylı bir çalışma başlattı. Eylem sonrası kaçış görüntüleri dakika dakika incelendi. Yapılan titiz incelemeler neticesinde teröristlerin, eylem sonrasında Erbil'den kaçarak Süleymaniye bölgesine geçtiği tespit edildi. PKK'lı Akar'ın, Süleymaniye'nin kuzeyinden Kandil alanına ulaştığı belirlendi. Devam eden çalışmalarla örgüt mensubunun kimliğine ve bulunduğu bölgeye ilişkin detaylı bilgilere ulaşıldı.

MİT ve TSK'dan ortak hava harekatı

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde icra ettiği ortak hava harekatında Renas Derik Kod Cemil Akar etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK'lı Cemil Akar kimdir?

Renas Derik Kod Cemil Akar, 2014 sonlarında illegal olarak Türkiye'den Suriye'ye geçerek örgütün kırsal kadrolarına katıldı. PKK/KCK'nın sözde Özel Güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdi. 2017'de Irak/Mahmur'da istihbarat eğitimi aldı. Erbil saldırısı öncesinde diğer eylemcilerle buluşmak ve eylem planlamasını yapmak üzere kırsal alandan Mahmur Kampı'na intikal etti.