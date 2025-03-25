Ercan Saatçi'den serbest kaldıktan sonra ilk paylaşım - Son Dakika
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Ercan Saatçi'den serbest kaldıktan sonra ilk paylaşım

Ercan Saatçi\'den serbest kaldıktan sonra ilk paylaşım

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında gözaltına alınan ünlü şarkıcı Ercan Saatçi serbest kaldıktan sonra ilk paylaşımını yaptı. Saatçi "Çok iyi ve dimdik ayakta olduğumu bilmenizi isterim. Ertelenen konserimizde buluşmak dileğiyle saygılarımı sunarım" dedi.

25.03.2025 08:45
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Ercan Saatçi olmuştu.

"BURADA BULUNMAM BÜYÜK BİR HATA"

Ünlü şarkıcı hakkındaki suçlamaların mesnetsiz olduğunu savunmuş ve ilk ifadesinde "Şu an burada bulunmam bile büyük bir hata. Üzerime atılan suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞIYLA SERBEST BIRAKILDI

Hâkimliğe sevk edilen Saatçi, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Adliye çıkışında da "Şu an yorum yapmayayım, en azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi" ifadelerini kullandı.

"BENİ MERAK EDEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Daha sonra sessizliğe bürünen Ercan Saatçi ilk paylaşımıyla sevenlerine seslendi. Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Ercan Saatçi "Bu tatsız süreçte arayan, soran, destek olan, dostlukları ve sevgileriyle bana güç veren, beni merak eden herkese gönülden, en samimi duygularımla çok teşekkür ederim. Ayrıca Çok iyi ve dimdik ayakta olduğumu bilmenizi isterim. Ertelenen konserimizde buluşmak dileğiyle saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Ercan Saatçi'den serbest kaldıktan sonra ilk paylaşım

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Son Dakika 3.Sayfa Ercan Saatçi'den serbest kaldıktan sonra ilk paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Uğur Kart:
    BU DA İTİRAFÇI OLMUŞ ANLAŞILAN EL ALTINDAN ALDIĞI PARALARI ÖTMÜŞ EEEE CHP NİN İPİ İLE KONSER VERMENİN CEZASI 67 16 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    sen adam olsan 2011 de fetönün kanalı Samanyolu tv de futbol yorumculuğu yaptığı günlerde Fenerbahçe’ye iftiralar atan hırsız Ekrem’in kayığuna binmezdin 61 10 Yanıtla
  • stanciu george:
    ünlü şarkıcımı ulan yolsuzlukla adı gecmese kım oldugunu bılmıyoruz bır zamanlar 1-2 album cıkarmıstı izel ve çelık sayesınde sımdı unlu olmus gercı yolsuzluk davasından sonra bayagı unlu oldu 52 7 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Biz'de hep seni düşünüyorduk hatta geceleri bile uyumadık Ercan olmazsa bize kim konser verecek diye yaaa yürü git sanatçı bizuntuları. 39 5 Yanıtla
  • Yasin s:
    Sağlam reklam olmuş tebrikler 33 7 Yanıtla
  • kostram:
    AK Parti'nin belediye başkanlığı olduğu yerlerde kültür merkezlerinde birçok AKP'li sanatçı çağrılıp söyleşi veriliyor ve bunlara bir dünya para akıtılıyor Neden bunlar araştırılmıyor 18 17 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    At hırsızı seni, sen hırsızlık yapmasan bile mutlaka öbür hırsızlara fener tutmuşsundur yoksa ateş olayan yerden duman çıkmaz. 13 9 Yanıtla
  • 196761Ts:
    Yaa sen ayakta olsun ne Olur yerde olsan ne olur seni Kim takıyo O adliyeden içeri girdinmi i? bitmi?tir 5 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ercan Saatçi'den serbest kaldıktan sonra ilk paylaşım - Son Dakika
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