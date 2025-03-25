Ercan Saatçi\'den serbest kaldıktan sonra ilk paylaşım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Ercan Saatçi olmuştu.

"BURADA BULUNMAM BÜYÜK BİR HATA"

Ünlü şarkıcı hakkındaki suçlamaların mesnetsiz olduğunu savunmuş ve ilk ifadesinde "Şu an burada bulunmam bile büyük bir hata. Üzerime atılan suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞIYLA SERBEST BIRAKILDI

Hâkimliğe sevk edilen Saatçi, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Adliye çıkışında da "Şu an yorum yapmayayım, en azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi" ifadelerini kullandı.

"BENİ MERAK EDEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Daha sonra sessizliğe bürünen Ercan Saatçi ilk paylaşımıyla sevenlerine seslendi. Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Ercan Saatçi "Bu tatsız süreçte arayan, soran, destek olan, dostlukları ve sevgileriyle bana güç veren, beni merak eden herkese gönülden, en samimi duygularımla çok teşekkür ederim. Ayrıca Çok iyi ve dimdik ayakta olduğumu bilmenizi isterim. Ertelenen konserimizde buluşmak dileğiyle saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.