Erciş'te Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Silahlı Kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Erciş'te Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Silahlı Kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Erciş\'te Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Silahlı Kavga: 1 ölü, 2 yaralı
30.07.2025 18:09
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Van'ın Erciş ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde Salihiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ölen kişinin 60 yaşındaki Ahmet Çolak olduğu öğrenildi. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Salihiye Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen ve aynı aileden olduğu belirtilen şahıslar arasında silahlı kavga çıktı. Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahale ettiği kavgada yaralanan şahıslar ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Ahmet Çolak (60) hayatını kaybetti. İlçede geniş güvenlik önlemi alınırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erciş'te Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Silahlı Kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erciş'te Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Silahlı Kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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