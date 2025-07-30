Erciş\'te Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Silahlı Kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Salihiye Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen ve aynı aileden olduğu belirtilen şahıslar arasında silahlı kavga çıktı. Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahale ettiği kavgada yaralanan şahıslar ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Ahmet Çolak (60) hayatını kaybetti. İlçede geniş güvenlik önlemi alınırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN