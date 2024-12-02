Erciş’te Kış Lastiği Denetimi - Son Dakika
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Erciş’te Kış Lastiği Denetimi

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Erciş'te ticari araçlarda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı, 14 kişiye ceza kesildi.

02.12.2024 19:57
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Erciş'te kış lastiği uygulaması yapıldı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması denetimi yapıldı.

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince, Erciş, Adilcevaz kara yolundan geçiş yapan ticari araçlarda kış lastikleri kontrol edildi.

Jandarma ve Emniyet ekipleri, camları buzla kaplanan araçların camlarını temizleyerek sürücüleri, güvenli yolculuk için camlarını temizlemelerini ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Kış lastiği uygulamasında kurallara uymadığı tespit edilen ve araçlarında kış lastiği olmayan 14 kişiye 81 bin 104 lira idari para cezası uygulanırken 5 araç trafikten men edildi.

Ayrıca denetimler sırasında hakkında arama kararı bulunan 1 kişi yakalanarak göz altına alındı.

Erciş’te Kış Lastiği Denetimi
Kaynak: İHA

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