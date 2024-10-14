Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Karakaşlar mevki meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CKG 485 plakalı minibüsün kaza yapması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erciş'te Minibüs Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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