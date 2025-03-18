Van'ın Erciş ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Erciş- Patnos kara yolu üzerindeki Erciş Belediyesi karşısında meydana geldi. 23 DH 303 plakalı Fiat Tempra marka otomobil seyir halinde ilerleyen önündeki yabancı uyruklu tıra arkadan çarptı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erciş'te Otomobil Tıra Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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