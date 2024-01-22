Erdek Açıklarında Motor Arızası Nedeniyle Sürüklenen Yük Gemisinin Mürettebatı Kurtarıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yük gemisinin mürettebatı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından helikopterle kurtarıldı.

Erdek ilçesi Ormanlı Mahallesi açıklarında seyir halinde olan 40 metre uzunluğundaki "MV Sicilia" adlı yük gemisi, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Gemide bulunan 7 mürettebat, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından olumsuz hava şartlarına rağmen helikopterle kurtarıldı.

Geminin acil durum sinyali üzerine Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Helikopterle gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda mürettebat emniyetli bir şekilde tahliye edilirken, gemi römorkör yardımıyla kıyıya çekildi. - BALIKESİR