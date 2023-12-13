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Erdek-Bandırma yolunda kafa kafaya çarpışma: 8 yaralı - Son Dakika
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Erdek-Bandırma yolunda kafa kafaya çarpışma: 8 yaralı

Erdek-Bandırma yolunda meydana gelen kazada, hatalı sollama sonucu iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Erdek-Bandırma yolunda kafa kafaya çarpışma: 8 yaralı
13.12.2023 - 17:34,
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Erdek-Bandırma yolunda hatalı sollama sebebiyle meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Erdek-Bandırma yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bandırma istikametinden gelen 26 AAY 671 plakalı otomobil, yaptığı hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen 03 F 1265 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 8 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Erdek-Bandırma yolunda kafa kafaya çarpışma: 8 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdek-Bandırma yolunda kafa kafaya çarpışma: 8 yaralı - Son Dakika
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