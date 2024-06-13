Erdek'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erdek'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Tatlısu kavşağında meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

13.06.2024 09:11
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Balıkesir'in Erdek ilçesi Tatlısu kavşağında 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Bandırma-Erdek karayolu Tatlısu kavşağında, 34 FVY 086, 16 LES 29 ve 10 AIA 074 plakalı araçların karıştığı kazada B.Y. ve E.E., 10 AIA 074 plakalı aracın içinden yaralı olarak çıkarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, E.E.'nin yönetimindeki 10 AIA 074 plakalı özel otomobilin Tatlısu kavşağından geçişi sırasında meydana geldi. Ana caddenin yol yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle tek şerit işliyor olması nedeniyle 10 AIA 074 plakalı araç, 16 LES 29 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 10 AIA 074 plakalı araç, 34 FVY 086 plakalı aracın önüne fırladı. Kazayı hızlı bir şekilde ilgili birimlere bildiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma ve Erdek Grup Amirlikleri, olay yerine intikal etti. Kazada sıkışan yaralı vatandaşlar, 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada bir süreliğine kapanan Erdek- Bandırma yolu araçların yoldan kaldırılmasından sonra Jandarma ekipleri tarafından kontrolü bir şekilde trafik akışı yeniden sağlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Erdek, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erdek'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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