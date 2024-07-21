Erdek'te çift taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Erdek ilçesi Halitpaşa Mahallesi, Lozan Caddesi'nde 16 KK 126 plakalı ticari araç, ana yoldan gelen 16 APL 860 plakalı ticari araca sağ kapısından vurdu. Kaza sonucu her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, 16 KK 126 plakalı araçta bulunan bir çocuk hafif yaralandı. Yaralanan çocuğa olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR