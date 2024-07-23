Erdek'te Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Yoğun Bakıma Kaldırıldı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, sevk edildiği hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

İstanbul'dan tatil için Erdek'e bağlı Ocaklar Mahallesi'ne gelen M.B. (40) denize girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başladı. M.B. çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.B. ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.B., ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yoğun bakıma kaldırılan M.B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR