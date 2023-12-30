Erdek\'te Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Araçta Büyük Hasara Yol Açtı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın aracı küle çevirdi.

Yangın, Turan Mahallesi girişi Alabalık Köprüsü'nde İ.Ç.'ye ait 10 ALL 331 plakalı araçta meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Elektrik kontağı sebebiyle çıktığı tahmin edilen yangın, olay yerine gelen Erdek İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. - BALIKESİR