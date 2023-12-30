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Erdek'te Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Araçta Büyük Hasara Yol Açtı - Son Dakika
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Erdek'te Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Araçta Büyük Hasara Yol Açtı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Turan Mahallesi'nde İ.Ç.'ye ait bir araçta çıkan yangın, elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.

Erdek\'te Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Araçta Büyük Hasara Yol Açtı
30.12.2023 - 02:33,
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın aracı küle çevirdi.

Yangın, Turan Mahallesi girişi Alabalık Köprüsü'nde İ.Ç.'ye ait 10 ALL 331 plakalı araçta meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Elektrik kontağı sebebiyle çıktığı tahmin edilen yangın, olay yerine gelen Erdek İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erdek'te Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Araçta Büyük Hasara Yol Açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdek'te Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Araçta Büyük Hasara Yol Açtı - Son Dakika
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