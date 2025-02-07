Erdek'te Kırmızı Palmiye Böceği Tehdidi: 25 Ağaç Kurudu - Son Dakika
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Erdek'te Kırmızı Palmiye Böceği Tehdidi: 25 Ağaç Kurudu

Erdek\'te Kırmızı Palmiye Böceği Tehdidi: 25 Ağaç Kurudu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, kırmızı palmiye böceği nedeniyle 25 ağaç kurudu. Belediye Başkanı, vatandaşlardan hastalıklı ağaçları bildirmelerini istedi. Uzmanlar mücadelede geç kalındığını vurguladı.

07.02.2025 16:05  Güncelleme: 16:07
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde palmiyeleri tehdit eden kırmızı palmiye böceği nedeniyle 25 ağacın kuruduğu açıklandı. Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık yaptığı açıklamada tehlikenin farkında olunduğu bildirdi. Vatandaşlar belediyenin geç adım attığını belirterek "Tehlike bilindiği halde bugüne kadar neden geç adım atıldı" dediler.

Kırmızı palmiye böceği Türkiye'de ilk kez 2005 yılında tespit edildi ve özellikle sahil kesimlerinde hızla yayıldı. Ancak Erdek Belediyesi'nin böcek tehdidini şimdiye kadar ciddiye almadığı ortaya çıktı.

Yetkililer, 25 ağacın tamamen kuruduğunu kabul ederken, kaç ağacın daha tehlikede olduğu belirsizliğini koruyor. İzmir gibi bazı şehirlerde bu zararlıya karşı yıllar önce mücadele başlatılmış ve hastalıklı ağaçlar tespit edilerek imha edilmişti.

Başkan Karışık, vatandaşlardan hastalıklı görünen ağaçları belediyeye bildirmelerini istedi

Uzmanlar, hastalığın ilerlediği ağaçların hızla sökülmesi ve yayılımın önüne geçilmesi gerektiğini belirtirken, Erdek Belediyesi'nin henüz böceklerle mücadeleye tam anlamıyla başlamadığı ortaya çıktı. Başkan Karışık'ın "İzmir'den bir firmayla ilaçlama çalışmaları yapılacak" açıklaması, hastalığın daha önce tespit edilmesine rağmen neden bugüne kadar beklenildiği sorusunu gündeme getirdi.

Erdek'in simgelerinden biri olan palmiyeler birer birer yok oluyor. Yetkililerin geç kaldığı bu mücadelede, hastalık daha fazla yayılmadan gerekli tedbirlerin alınması isteniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erdek'te Kırmızı Palmiye Böceği Tehdidi: 25 Ağaç Kurudu - Son Dakika

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