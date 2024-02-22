Erdek'te motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erdek'te motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Erdek\'te motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Erdek İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet üstündeki 2 kişi yaralandı. Erdek-Ocaklar Yolu üzerinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve artçısı yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

22.02.2024 16:27  Güncelleme: 16:28
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Balıkesir'in Erdek İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet üstündeki 2 kişi yaralandı.

Erdek-Ocaklar Yolu üzerinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazası meydana geldi. R.İ. idaresindeki 10 AKU 284 plakalı otomobil, F.T. idaresindeki 10 ALA 136 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü F.T. ve artçısı D.S. çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşerek yalandı.

Kaza sonrası, otomobil sürücüsü R.İ. gözaltına alındı. Yaralılar, F.T. ve D.S. 112 sağlık ekipleri tarafından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılar, daha sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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