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Erdek'te olumsuz hava şartları seferleri iptal ettirdi - Son Dakika
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Erdek'te olumsuz hava şartları seferleri iptal ettirdi

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gestaş ve Marmara Roro'ya ait seferler iptal edildi. Gestaş, Güney Marmara ve Narlı-Marmara hatlarında tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiğini duyurdu. Marmara Roro ise Tekirdağ Marmara Adası seferini iptal ettiğini bildirdi.

Erdek\'te olumsuz hava şartları seferleri iptal ettirdi
10.01.2024 - 10:10,  Güncelleme: 10:11
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde olumsuz hava şartları Gestaş'a ve Marmara Roro'ya ait seferleri iptal ettirdi.

Gestaş'a ait açıklamada iptal edilen sefer bilgileri, "10.01.2024 Çarşamba Güney Marmara hattında (Avşa, Marmara, Paşalimanı Adası Balıklı İskelesi, Erdek), gün içerisindeki tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmişti. 10.01.2024 Çarşamba Narlı-Marmara hattında, olumsuz hava şartları yüzünden tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" olarak bildirildi.

Marmara Roro da 10 Ocak Çarşamba günü Tekirdağ Marmara Adası seferini iptal ettiğini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erdek'te olumsuz hava şartları seferleri iptal ettirdi - Son Dakika


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