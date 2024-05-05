Erdek\'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı.

Erdek Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Zeytinli ve Yalı Mahallesi'nde ikamet eden 2 şüpheli şahsın uyuşturucu madde yetiştirip sattıkları tespit edildi. Harekete geçen ekipler şüpheliler İ.B. ve A.T.'nin ikametine operasyon düzenledi.

İkametlerde yapılan aramalarda; 3 kilo 675 gram esrar, bardaklara ekilmiş 18 kök esrar filizi, 1 adet hassas tartı, 1 adet el tartısı, 1 adet kamera cihazı, 1 adet esrar kurutma cihazı, 10 adet mor ışık ampulü, 1 adet led, 1 adet ısı ölçer, 2 adet esrar üretiminde kullanılan ilaç, 2 adet makas, 2 adet mikroskop ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi. - BALIKESİR