Erdoğan'a hakaret maketi tutuklandı - Son Dakika
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Erdoğan'a hakaret maketi tutuklandı

Erdoğan\'a hakaret maketi tutuklandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, üzerinde Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli yazı bulunan insan maketini yaya üst geçidine asan şüpheli, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaya üst geçidine, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli yazı bulunan insan maketi asılmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından tutuklandı.

Olay, Yeni Mahalle'deki yaya üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üst geçide kıyafet giydirilmiş ve üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli yazı bulunan insan maketi asıldı. Olayın ardından Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda eylemi gerçekleştirdiği belirlenen A.Y., Altıntaş Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen A.Y.'nin savcılıkta ifadesi alındı. İşlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, 3. Sayfa, Nazilli, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erdoğan'a hakaret maketi tutuklandı - Son Dakika

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