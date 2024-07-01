Ereğli'de Alkol Uygulaması ve Yüksek Ses Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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Ereğli'de Alkol Uygulaması ve Yüksek Ses Denetimi Yapıldı

Ereğli\'de Alkol Uygulaması ve Yüksek Ses Denetimi Yapıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Bozhane Kavşağı'nda gerçekleştirilen alkol uygulaması ve yüksek ses denetimi, trafik güvenliğini sağlamak ve vatandaşların huzurunu korumak amacıyla yaklaşık 2 saat boyunca yapıldı. Uygulama kapsamında alkollü sürücüler ve yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren sürücüler üzerinde yoğun denetimler gerçekleştirildi. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, çok sayıda araç durdurularak sürücülerin alkol testleri yapıldı ve yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere cezai işlem uygulandı.

01.07.2024 00:28
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Bozhane Kavşağı'nda gerçekleştirilen alkol uygulaması, yaklaşık 2 saat sürdü. Uygulamada, alkollü sürücüler ve yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren sürücüler üzerinde yoğun denetimler yapıldı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler, trafik güvenliğini sağlamak ve vatandaşların huzurunu korumak amacıyla gerçekleştirildi. Denetimler sırasında çok sayıda araç durdurularak sürücülerin alkol testleri yapıldı. Ayrıca, yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere de cezai işlem uygulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ereğli'de Alkol Uygulaması ve Yüksek Ses Denetimi Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ereğli'de Alkol Uygulaması ve Yüksek Ses Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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