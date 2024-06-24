Ereğli'de aşırı hız yapan motosikletin plakası başka bir araca ait çıktı - Son Dakika
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Ereğli'de aşırı hız yapan motosikletin plakası başka bir araca ait çıktı

Ereğli\'de aşırı hız yapan motosikletin plakası başka bir araca ait çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aşırı hız yapan bir motosikletin plakasının başka bir araca ait olduğu ortaya çıktı. Yakalanan sürücüye 38 bin 500 lira ceza uygulanırken motosiklete el konuldu.

24.06.2024 13:00
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aşırı hız yapan motosikletin, plakasının başka bir araca ait olduğu ortaya çıktı. Ekiplerce yakalanan sürücüye 38 bin 500 lira ceza uygulanırken motosiklete de el konuldu.

Düzce'den 81 AEB 356 plakalı motosikletiyle yola çıkan ve Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Göktepe mevkisinde aşırı hız yapan Metin Ç., radar kamerasına yakalandı. Polis ekipleri, motosikletin plakasına ceza yazmak için sorgulama yaptığında plakanın hafif ticari bir araca ait olduğunu tespit etti.

Motosikleti yakalamak için çalışma başlatan ekipler, motosikleti yaklaşık iki kilometre uzaklıktaki plajlar mevkisinde park halinde buldu. Çevrede yapılan aramada motosikletin sahibi Metin Ç.'ye ulaşıldı. Metin Ç., motosikleti iki ay önce aldığını söyleyerek plaka konusunda bir bilgisinin olmadığını öne sürdü.

İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Sürücü Metin Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, motosiklet de inceleme yapılmak üzere otoparka çekildi. Metin Ç.'ye 38 bin 500 lira idari para cezası uygulanırken, hakkında yasal işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Motosiklet, Zonguldak, Ereğli, Güvenlik, Trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ereğli'de aşırı hız yapan motosikletin plakası başka bir araca ait çıktı - Son Dakika

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