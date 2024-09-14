Ereğli\'de İnşaattan Araçlara Paneller Düştü

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde pazar yerine gitmek için araçlarını park eden vatandaşlar, pazardan döndüklerinde büyük bir şokla karşılaştı. Park ettikleri alanın üst kısmında bulunan inşaattan, alçıpan panellerinin araçlarının üzerine düştüğünü gördüler. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, araçlarda ciddi maddi hasar meydana geldi.

Olayın ardından araç sahipleri ve inşaat firmasının yetkilisi arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Ancak taraflar, karşılıklı anlaşma sağlayarak sorunu kısa sürede çözüme kavuşturdu. Araç sahipleri, zarar gören araçlarını çekici yardımıyla sanayiye götürerek onarım için gerekli adımları attı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK