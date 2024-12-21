Ereğli'de Kapı Zorlama Olayı Tedirginlik Yarattı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Uzunmehmet Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan olay, mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Alkollü olduğu iddia edilen bir şahsın, mahalledeki evlerin kapılarını zorlaması üzerine vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden polis ekipleri, mahalle sakinlerini rahatsız eden ve paniğe neden olan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Görgü tanıkları, şahsın gece yarısı kapı önlerinde dolaştığını ve bazı kapıları zorladığını ifade etti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürerken, mahalledeki güvenlik önlemleri artırıldı. Vatandaşlar, olayın bir an önce aydınlatılmasını ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti. - ZONGULDAK