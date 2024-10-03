Ereğli\'de Motosiklet Kazaları Artıyor

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Konya'nın Ereğli ilçesinde son 1 ayda 58 adet yaralamalı trafik kazası meydana gelirken 84 vatandaş bu kazalarda yaralandı. Bu kazalara karışan araçların 30'unun motosiklet ve motorlu bisiklet olduğu Ereğli'de, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, yapılan motosiklet ve motorlu bisiklet denetimleriyle ilgili bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamada, meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının önüne geçilebilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesine yönelik, 1 Eylül-2 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde bin 458 adet motosiklet ve motorlu bisikletin denetlendiği belirtilerek, "Eksikliği tespit edilen 652 adet motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereği işlemler yapıldı. Bu işlemlerden, 193 sürücüye koruyucu tertibat (kask) kullanmamak maddesinden, 17 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne çevreyi rahatsız etmek (abartı egzoz), 157 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü ve araç sahibine sürücü belgesi olmadan araç kullanmak ve kullandırmak maddelerinden gerekli idari işlem uygulanarak, eksikliği tespit edilen 81 adet motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi. Trafikte yol kullanıcılarının ve ilçe halkının can ve mal güvenliğini sağlama adına diğer denetimlerle birlikte, motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerimiz hassasiyetle devam etmektedir" denildi. - KONYA