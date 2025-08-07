Ereğli\'de Takla Atan Araçta 5 Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Konya- Adana kara yolu, Ereğli ilçesi Hortu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ş. idaresindeki 16 VL 077 plakalı Fiat marka otomobil, başka bir araç tarafından sıkıştırılması sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü M.Ş. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA