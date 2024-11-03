Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Beştepeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. idaresindeki 63 YY 500 plakalı pamuk balyası yüklü tır kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada sürücü S.Ş. yaralanırken tırda bulunan kardeşi Serhat Şimşek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü S.Ş. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ereğli'de Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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