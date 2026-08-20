Ereğli'de Trafik Kazası: Kurye Motosikleti Yaralandı - Son Dakika
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Ereğli'de Trafik Kazası: Kurye Motosikleti Yaralandı

Ereğli\'de Trafik Kazası: Kurye Motosikleti Yaralandı
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Zonguldak Karadeniz Ereğli'de yasak noktada manevra yapan otomobil, kurye motosikletine çarptı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, dönüş yapılmasının yasak olduğu noktada manevra yapmak isteyen otomobil ile kurye motosikleti çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Müftü Mahallesi Nimet Hoca Sokak ile Meydanbaşı istikametinde meydana geldi. Kenan P. yönetimindeki 34 PV 5538 plakalı otomobil, Nimet Hoca Sokak'tan Meydanbaşı yönüne ilerlediği sırada dönüşün yasak olduğu noktadan cadde istikametine geçmek istedi.

Bu sırada Meydanbaşı yönünden çarşı istikametine seyir halinde bulunan Mert Kırand'ın kullandığı 67 AER 623 plakalı kurye motosikleti, otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kırand'ın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Otomobil sürücüsü Kenan P. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Zonguldak, Karadeniz, 3. Sayfa, Ereğli, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ereğli'de Trafik Kazası: Kurye Motosikleti Yaralandı - Son Dakika

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