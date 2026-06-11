Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Ereğli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
11.06.2026 10:50
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Jandarma, Ereğli'de uyuşturucu madde ticareti yapan bir kişiyi tutukladı ve çeşitli maddeler ele geçirdi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Ereğli ilçesinde 1 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine ev ve iş yerine yapılan operasyonda 200 adet extacy hap, 5 adet sentetik ecza hapı ve 2 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Jandarma, 3. Sayfa, Ereğli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

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