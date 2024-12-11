Ereğli'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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Ereğli'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

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Karadeniz Ereğli'de meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı, olay anı kamerada görüntülendi.

11.12.2024 17:35
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Karadeniz Ereğli'de zincirleme kaza kamerada: 4 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Ereğli-Zonguldak kara yolunun Kepez Mahallesi Solak yol ayrımında meydana geldi. Berat Y. yönetimindeki 67 LY 296 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında park halinde bulunan H.A.'ya ait 67 AAC 980 plakalı araca, ardından Özge U. M.'nın kullandığı park halindeki 67 ADC 37 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, Özge U.M. ile 10 yaşındaki oğlu T. M. ve diğer araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü şekilde sağlanırken, araçların kaldırılmasının ve yol temizleme çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.

Kaza anı çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Özge U.M.'nin oğlu ile birlikte alışverişten çıkarak aracına bindiği sırada, hızla gelen 67 LY 296 plakalı otomobilin çarpma anı yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ereğli'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika

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