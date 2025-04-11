Erkan Baş\'tan polise tepki: Niye saklıyorsun yüzünü, kanunsuz iş yaptığını biliyorsun değil mi

Ahmet Kartal:

Osmanlı imparatorluğunu yıkan Yahudi Emanuel karasu şöyle demişti: Sultan Abdulhamid tahttan indirildiğinde" Herşey çook güzel olacak" Evet osmanlı ve Türkler için hiçbirşey güzel olmamış tam aksine çok acılar çekilmişti. Fakat Yahudiler için Herşey çook güzel olmuş israil kurulmuştu. Bu Çocuğun kulağına 100 yıl sonra birileri tarafından fısıldanan şey tam olarak buydu.