Türkiye İşçi Partili öğrencilerin Gülhane Parkı'nda düzenlediği gösteri kalabalık bir polis grubu tarafından engellenirken en az 47 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Polisle yaşanan arbede sırasında Gülhane Parkı'na gelen Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş yüzünü gizleyerek çekim yapan polise tepki gösterdi.
TİP Genel Başkanı Baş "Kanunsuz iş yaptığın için yüzünü gizliyorsun, insan utanacağı işi yapmaz. Ne oldu zoruna mı gitti? Neden yüzünü dönüyorsun? Utanmaza bak" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Türkiye İşçi Partisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda en az 47 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Erkan Baş'tan polise tepki: Niye saklıyorsun yüzünü, kanunsuz iş yaptığını biliyorsun değil mi - Son Dakika
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