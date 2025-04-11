Erkan Baş'tan polise tepki: Niye saklıyorsun yüzünü, kanunsuz iş yaptığını biliyorsun değil mi - Son Dakika
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Erkan Baş'tan polise tepki: Niye saklıyorsun yüzünü, kanunsuz iş yaptığını biliyorsun değil mi

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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gülhane Parkı'nda toplanan Türkiye İşçi Partili öğrencilerin polis ablukasına alındığı dakikalarda yüzünü gizleyerek çekim yapmaya devam eden bir polise tepki gösterdi. Baş "Ne kaçırıyorsun yüzünü? Kanunsuz iş yaptığını biliyorsun değil mi? Utanmaza bak" ifadelerini kullandı.

11.04.2025 10:15
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Türkiye İşçi Partili öğrencilerin Gülhane Parkı'nda düzenlediği gösteri kalabalık bir polis grubu tarafından engellenirken en az 47 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

SOLUĞU GÜLHANE PARKI'NDA ALDI

Polisle yaşanan arbede sırasında Gülhane Parkı'na gelen Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş yüzünü gizleyerek çekim yapan polise tepki gösterdi.

"İNSAN UTANACAĞI İŞİ YAPMAZ"

TİP Genel Başkanı Baş "Kanunsuz iş yaptığın için yüzünü gizliyorsun, insan utanacağı işi yapmaz. Ne oldu zoruna mı gitti? Neden yüzünü dönüyorsun? Utanmaza bak" ifadelerini kullandı.

EN AZ 47 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Türkiye İşçi Partisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda en az 47 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Erkan Baş\'tan polise tepki: Niye saklıyorsun yüzünü, kanunsuz iş yaptığını biliyorsun değil mi
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Son Dakika 3.Sayfa Erkan Baş'tan polise tepki: Niye saklıyorsun yüzünü, kanunsuz iş yaptığını biliyorsun değil mi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ahmet Kartal:
    Osmanlı imparatorluğunu yıkan Yahudi Emanuel karasu şöyle demişti: Sultan Abdulhamid tahttan indirildiğinde" Herşey çook güzel olacak" Evet osmanlı ve Türkler için hiçbirşey güzel olmamış tam aksine çok acılar çekilmişti. Fakat Yahudiler için Herşey çook güzel olmuş israil kurulmuştu. Bu Çocuğun kulağına 100 yıl sonra birileri tarafından fısıldanan şey tam olarak buydu. 9 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Milletin çoluk çocuğunu oralara götürmek de istismar dır Kendi çocuğunu götür gösteri yap 5 3 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    BİJ DEVLET MEMURUNA BAĞIRAMAZSIN ANNESİNİ SEVDİĞİM 4 1 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    Lafa bak! Devletin polisine söylediği lafa bak! Keşke bu ülkede namuslularda namussuzlar kadar korunabilse! Bak bakalım bu lafı edebilirmi! 3 1 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    bi sen eksiktin hırrıspıgunnadığı 3 1 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Kısasa kısas yaptığı polisler gülünç,ne yazikki gösteriler de şeytan cadı maskesi altında ortaya saldiginiz provokatörler içindi bu laflar.... 2 1 Yanıtla
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