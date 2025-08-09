Erkan'dan Asılsız Suçlamalara Yanıt

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, sosyal medyada hakkında yer alan paylaşımların asılsız olduğunu belirterek, "Şahsımı hedef alan iddialar asılsızdır ve tamamen siyasi manipülasyon amacına yöneliktir" dedi.

Erkan, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde sosyal medyada kendisine yönelik asılsız suçlamalarla oluşturulmuş maksatlı bir karalama kampanyası yürütüldüğünü ifade etti.

Eğitim geçmişine ilişkin bilgiler paylaşan Erkan, 2005 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programı'nı, 2013 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Yüksek Lisans Programı'nı, 2020 yılında ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Ön Lisans Programı'nı tamamladığını aktardı.

Erkan, ön lisans eğitimini Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde 4 yıllık programa tamamladığını, diplomada herhangi bir geçerlilik sorunu olmadığını ancak pandemi nedeniyle derslerin Türkiye'de verilmesi sonucu denklik sürecinin henüz bitmediğini kaydetti.

Yaklaşık iki yıl önce milletvekili biyografi sayfasındaki bu mezuniyet bilgisinin kaldırılması talimatını verdiğini belirten Erkan, "Ortada yeni bir özgeçmiş düzenlemesi yapılmamış, yalnızca mevcut bilgilerden biri geçici olarak çıkarılmıştır." ifadesini kullandı.

Kırşehir'in yararına olan projelere verdiği destek nedeniyle bazı çevrelerce hedef alındığını savunan Erkan, şunları kaydetti:

" Siyaset; dürüstlük, saygı ve sağduyu çerçevesinde yapılmalıdır. Manipülatif saldırılar, siyasetteki yetersizliklerini gizlemek isteyenlerin başvurduğu etik dışı yöntemlerdir. Şahsımı hedef alan iddialar asılsızdır ve tamamen siyasi manipülasyon amacına yöneliktir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına ilgili tüm makamların hassasiyet göstermesini rica ediyorum." - ANKARA