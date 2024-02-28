Kız arkadaşını kıskançlık krizi: Erkek arkadaşının 50 kadınla ilişki yaşadığını öğrenen kadın erkek arkadaşını penisinden ağır yaraladı

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Filipinler'in Manila kentinde bir adam, kız arkadaşı ile gittiği kaldırım kafede kahve içtiği sırada kzı arkadaşına geçmişte 50 kadınla beraber olduğunu söyleyince kız arkadaşı çılgına döndü.

Erkek arkadaşının itirafına bir kaç saniye tepkiye vermeyen kadın, kafenin yanında bulunan çöpten aldığı makasla defalarca erkek arkadaşının penisine ve kasıklarına batırdı.Olayı gören vatandaşla polisi aradı.

Polis komiseri Anthony Abundo şunları söyledi: Olay anında şans eseri bir polis devriye aracı yakınlarda bulunuyordu. Polislerin, çağırdığı ambulansla adam hastaneye kaldırıldı.

Genç kadın, sevgilisinin daha önce 50 kadınla beraber olduğunu tahmin edemediğini bu itirafı duyunca çılgına dönüp erkek arkadaşını mahrem yerlerinden bıçakladı.

Ağır kaybeden ve hastanede tedavi altına alına adam, kızı arkadaşını çok sevdiğini bu nedenle kendisinden şikayetçi olmadığını söylerken, kendisini bıçaklayan kız arkadaşı ise sorguda susma hakkını kullanarak hiç bir şey söylemedi.