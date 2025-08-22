Erkekliğe sığar mı? 5 kişi, tek düşürdükleri genci böyle dövdü

Ankara'da nedeni bilinmeyen kavgada bir grup şahıs tek bir kişiyi feci şekilde darbetti. Olayı ayırmaya çalışan yaşlı kadın ise saldırganlar tarafından yerde sürüklendi. Olay çevrede büyük panik yaratırken, kavga anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.