Ermenistan'da Seçim Öncesi 6 Aday Gözaltında - Son Dakika
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Ermenistan'da Seçim Öncesi 6 Aday Gözaltında

06.06.2026 18:00
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Ermenistan'da genel seçimler öncesi Rusya yanlısı 6 aday gözaltına alındı, detaylar açıklanmadı.

Ermenistan'da yarın yapılması beklenen genel seçimler öncesinde, Rusya yanlısı "Güçlü Ermenistan" hareketine üye 6 aday gözaltına alındı.

Ermenistan'da yarın düzenlenecek genel seçimler öncesinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Ermeni yetkililer, seçimde yarışacak 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ermenistan devlet medyası, gözaltına alınan isimlerin Rus-Ermeni milyarder Samvel Karapetyan liderliğindeki Rusya yanlısı "Güçlü Ermenistan" hareketi üyeleri olduğunu bildirirken, gözaltıların gerekçesine ilişkin detay paylaşmadı.

Devlet medyası ayrıca, Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu'nun söz konusu adaylar hakkında ceza soruşturması başlatılmasına izin verdiğini aktardı. Ancak sürece ilişkin ayrıntı verilmedi. Gözaltıları gerçekleştiren Ermenistan Soruşturma Komitesi ise konuya ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi.

Rusya ile Erivan'ın ekonomik ve siyasi ilişkilerini sürdürmek isteyen ve Başbakan Nikol Paşinyan'ı Moskova ile gerilimi tırmandırmakla suçlayan "Güçlü Ermenistan" cephesinden de henüz bir açıklama yapılmadı.

Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi anketlerde önde

Yaklaşık 2,4 milyon seçmenin oy kullanabileceği seçim, Paşinyan hükümetinin Azerbaycan ile kalıcı barış sağlama çabaları açısından bir sınav olarak değerlendiriliyor. Anketler, Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi'nin yüzde 24 ila 32 aralığında destekle önde olduğunu gösterirken, en yakın rakibi "Güçlü Ermenistan'ın" desteğinin yüzde 6 ila 11 seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Ermeni sivil toplum kuruluşları, seçim sürecinde Rusya destekli dezenformasyon faaliyetleri yürütüldüğü yönünde endişelerini dile getirirken, Moskova yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Rusya'dan Ermenistan ürünlerine ihracat kısıtlaması

Ermenistan'ın geleneksel müttefiki Rusya ile ilişkileri, seçim sürecinde en önemli başlıklardan biri haline geldi. Rusya, Erivan'ın Batılı ülkeler ve Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşmasına karşılık olarak Ermenistan'ın gıda ihracatına çeşitli kısıtlamalar getirmişti.

Rusya'nın tarım denetim kurumu Rosselhoznadzor, 3 Haziran itibarıyla Ermenistan menşeli ve bu ülkeden gönderilen çekirdekli meyveler, patlıcan, patates ve kuru meyvelere yönelik geçici kısıtlamalar uygulanacağını bildirmişti.

Açıklamada, kararın söz konusu üreticilerde yapılan denetimlerin yetersiz bulunması nedeniyle alındığı belirtilirken, ithalatı kısıtlanan ürünlerin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerine transit geçişine de izin verilmeyeceği aktarılmıştı.

Rusya, 22 Mayıs itibarıyla Ermenistan'dan çiçek ithalatına da kısıtlama getirmişti. - ERİVAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ermenistan'da Seçim Öncesi 6 Aday Gözaltında - Son Dakika

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