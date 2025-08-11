Erzincan'da 101 adet mermi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; il genelinde 6136 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalarda;
98 adet 9.19 mm ebatlarında mermi, 3 adet uzun namlulu 7.62 mm ebatlarında mermi ele geçirildi.
Konuya ilişkin şüpheli F.Ü. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da 101 Mermi Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?