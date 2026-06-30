Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda hizmet almasını sağlamak amacıyla kent genelindeki restoranlara yönelik denetimlerini sürdürdü.
Zabıta Müdürü Mehmet Polat öncülüğünde gerçekleştirilen denetimlerde, belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren 140 restoran kontrol edildi.
Denetimlerde işletmelerin genel hijyen koşulları, ilgili mevzuata uygunlukları, haşerelere karşı ilaçlama belgeleri ile kullanılan ürünlerin son kullanma tarihleri detaylı şekilde incelendi.
Kontroller sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen 3 işletmeye eksikliklerini gidermeleri için 1 gün süre verildi. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş olduğu belirlenen ürünlere ise el konularak imha edildi.
Erzincan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla zabıta ekiplerinin denetimlerine aralıksız devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Erzincan'da 140 restorana zabıta denetimi - Son Dakika
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