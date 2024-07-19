Erzincan'da 27 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzincan'da 27 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

Erzincan\'da 27 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

Erzincan'da 27 ayrı suçtan 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan bir zanlı, köyde jandarma ekiplerince yakalandı. Zanlının üzerindeki suçlamalar arasında dolandırıcılık, uyuşturucu bulundurma, hakaret ve hükümlü kaçması gibi suçlar yer almaktadır. Zanlı tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir.

19.07.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da 27 ayrı suçtan 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan zanlı, köyde jandarma ekiplerince yakalandı.

Konuya ilişkin jandarmadan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan aranan şahıslara yönelik yürütülen istihbari ve saha çalışma neticesinde; 21 adet Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, 3 adet Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, 1 adet Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak, 1 adet Hakaret ve 1 adet Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması olmak üzere toplam 27 ayrı suçtan 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan B.C. isimli şahıs 18 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 04.20 sıralarında Tercan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Sarıkaya Köyü'nde icra edilen faaliyet ile yakalanmıştır. Söz konusu şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Jandarma, Erzincan, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da 27 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil
11:18 4 cinayet, onlarca suç İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi
10:26 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
10:15 Bankacılık, havayolları, hastaneler Markalar bir bir ’’arıza’’ mesajı paylaşıyor Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir ''arıza'' mesajı paylaşıyor
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:18 Sıkıntı bir hayli büyük Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı
11:06 Altının gramı düşüşle başladı Altının gramı düşüşle başladı
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
10:51 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması intihar etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti
10:40 İngiltere’nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı İngiltere'nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı
10:38 Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti
10:37 Eski eşinin başka erkekle fotoğrafını gördü, dehşet saçıp kayınbabasını öldürdü Eski eşinin başka erkekle fotoğrafını gördü, dehşet saçıp kayınbabasını öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 12:35:32. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da 27 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement