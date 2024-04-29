Erzincan'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Erzincan\'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Erzincan merkez Alikemali caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 3 otomobilin çarpışması sonucu toplamda 5 kişi yaralandı. Kazada sıkışan bir yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

29.04.2024 09:16
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Erzincan'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan merkez Alikemali caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerindeki kavşakta 3 otomobil geçiş üstünlüğünün ihlali üzerine birbirine girdi. Kazada toplam 5 kişi yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan 1 yaralı itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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