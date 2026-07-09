Erzincan'da 372 markete eş zamanlı denetim: tarihi geçmiş ürünler imha edildi - Son Dakika
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Erzincan'da 372 markete eş zamanlı denetim: tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Erzincan\'da 372 markete eş zamanlı denetim: tarihi geçmiş ürünler imha edildi
09.07.2026 16:23  Güncelleme: 16:25
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Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki 372 markette gıda güvenliği ve mevzuat uygunluğu denetimi yaptı. 13 işletmede son kullanma tarihi geçmiş ürünler toplatılarak imha edildi, aykırı uygulamalar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kent genelindeki marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Zabıta Müdürü Mehmet Polat koordinasyonunda görev yapan 10 ekip, belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren 372 markette eş zamanlı denetim yaptı.

Denetimlerde ürünlerin gramajları, fiyat etiketleri ve son kullanma tarihleri başta olmak üzere ilgili mevzuata uygunlukları kontrol edildi.

Kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurduğu belirlenen 13 işletmedeki ürünler toplatılarak imha edildi.

Mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen işletmeler hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Belediye yetkilileri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla market denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Erzincan, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da 372 markete eş zamanlı denetim: tarihi geçmiş ürünler imha edildi - Son Dakika

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