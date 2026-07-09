Erzincan\'da 372 markete eş zamanlı denetim: tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kent genelindeki marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Zabıta Müdürü Mehmet Polat koordinasyonunda görev yapan 10 ekip, belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren 372 markette eş zamanlı denetim yaptı.

Denetimlerde ürünlerin gramajları, fiyat etiketleri ve son kullanma tarihleri başta olmak üzere ilgili mevzuata uygunlukları kontrol edildi.

Kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurduğu belirlenen 13 işletmedeki ürünler toplatılarak imha edildi.

Mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen işletmeler hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Belediye yetkilileri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla market denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - ERZİNCAN