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Erzincan'da 99 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da 99 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde durdurulan bir kamyonun kasasında Afganistan uyruklu 99 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Kamyonun durdurulması sonucunda Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenler tespit edildi ve gözaltına alındı. Organizatör şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Erzincan\'da 99 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı
13.01.2024 - 21:04,
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde durdurulan kamyonun kasasında Afganistan uyruklu 99 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Erzurum - Erzincan kara yolu Tercan uygulama noktasında durdurulan kamyonun kasasından Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 99 kaçak göçmen çıktı. Kamyona öncü ve artçılık yaptığı tespit edilen otomobildeki 2 kişi ile kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Gözaltına alınan organizatör şüphelileri K.D., E.A. ve O.B.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, 99 kaçak göçmenin ise Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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