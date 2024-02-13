Erzincan\'da işçilerin göçük altında kaldığı madeni işleten şirketin sicili kabarık çıktı

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Erzincan'da siyanür ve sülfürik asit dağlarının çökmesi sonucu ortaya çıkan heyelanda çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı madeni işleten Anagold Madencilik'in daha önce siyanür sızıntısı ve kapasite artışı gibi birçok konuda gündeme geldiği ortaya çıktı. Ruhsatının iptal edilmediği ve uzmanların uzun süredir göçük tehlikesine karşı uyarı yaptığı madende yaşanan olay sonrası Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, "Facia geliyor dedik, geldi" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını ve4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini söyledi.

ERZİNCAN'DA MADEN FACİASI: 9 İŞÇİYE ULAŞILAMIYOR

Erzincan İliç'e bağlı Çöpler köyünde altın madeninin bulunduğu bölgedeki büyük bir alanda toprak kayması meydana geldi. Çok sayıda işçi toprak altında kalırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölgeye 9 kentten ekip gönderildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "9 işçimize ulaşamıyoruz" dedi.

"SİYANÜR VE SÜLFÜRİK ASİT DAĞLARI ÇÖKTÜ"

Olay sonrası Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan açıklamada siyanür ve sülfürik asit dağlarının çökmesi sonucu olayın yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde siyanür ve sülfürik asit dağlarının çökmesi sonucu çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı aktarılmaktadır. Geçmişte siyanür sızıntısı ile gündeme gelen madenin ruhsatı iptal edilmediği gibi kâr hırsıyla kapasitesinin artırılması, TTB'nin de aralarında olduğu örgütlerin hukuk mücadelelerine karşın şirkete yargı koruması sağlanması; yaşanan faciaya açıkça davetiye çıkarmıştır"

GEÇMİŞTE SİYANÜR SIZINTISI OLMUŞTU

Amerika ve Kanadalı Anagold Madencilik ve Çalık Holding'in ortağı olduğu Çöpler Altın Madeni'nde kullanılan siyanür borularının patladığı 2022 yılında ortaya çıkmıştı. 16.4 milyon lira ceza kesilen maden gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra yeniden faaliyete başlamıştı.

KAPASİTE ARTIŞLARIYLA SAHASINI GENİŞLETTİ

Anagold Madencilik tarafından 2008'den beri işletilen Çöpler Kompleks Madeni, yıllar içerisinde aldıkları kapasite artışlarıyla birlikte sahasını genişletti. Başta Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından açılan davalara karşın proje iptal edilmedi.

UZMANLAR GÖÇÜK TEHLİKESİ KARŞI UYARIYORDU

Daha önce siyanür sızıntısıyla da gündeme gelen bu madenin yol açtığı yıkıma karşı mücadele veren uzmanlar uzun süredir göçük tehlikesine karşı uyarı yapıyordu.

TMMOB: FACİA GELİYOR DEDİK, GELDİ

TMMOB'nin açıklamasında ise "Facia geliyor dedik, geldi." ifadesi kullanıldı.

İşte o açıklama: "Erzincan İliç Çöpler Altın Madeninde yaşanan facia, göz göre geliyorum diyen bir faciadır. 6 Aralık 2023 tarihinde İliç'de açtığımız iki ayrı davanın bilirkişi keşfindeydik. 2. Kapasite artırımı için Bakanlığın verdiği ÇED olumlu kararı ve Açık ocak işletme genişletmesi için verilen ÇED gerekli değildir kararına karşı açtığımız davalardı. İliç Çöpler Altın Madeni işletmesi kapatılmalıdır ve rehabilite çalışmalarına başlanmalıdır dedik. Facia geliyor dedik... Facia geldi... Öncelikle işçilerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyoruz, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Teknik ekibimiz ile bölgeye gitmek üzere hazırlık yapıyoruz."

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI, 4 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, "Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, "Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende meydana gelen heyelan nedeniyle büyük üzüntü yaşıyoruz. Kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı 3 Başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır" dedi.

MADEN ŞİRKETİNDEN İLK AÇIKLAMA: ACİL DURUM PLANIMIZI DEVREYE ALDIK

Toprak kayması sonrasında madeni işleten Anagold Madencilik firmasından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Meydana gelen kaymadan duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşmak isteriz. Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi. Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."