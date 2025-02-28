Erzincan'da polis ekiplerice anaokullarında 112 ihbar hattı, trafik güvenliği ve genel güvenlik konularında eğitim verildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince planlanan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 112 ihbar hattı, trafik güvenliği ve genel güvenlik konularında Mimar Sinan Anaokulu öğretmen ve öğrencileri bilgilendirildi.
Etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Anaokullarına Güvenlik Eğitimi - Son Dakika
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