Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 44 yıl 4 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 şahıs yakalandı.
Polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 şahıs yakalandı. Şahıslar adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Aranan 25 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?