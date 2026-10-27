Erzincan'da çatıdan düşen adliye personeli Taşdemir hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzincan'da çatıdan düşen adliye personeli Taşdemir hastanede hayatını kaybetti

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Erzincan\'da çatıdan düşen adliye personeli Taşdemir hastanede hayatını kaybetti
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Erzincan merkeze bağlı Soğukoluk köyünde evinin çatısına güneş enerjisi sisteminin suyunu tahliye için çıkan adliye personeli Nurullah Taşdemir, dengesini kaybederek düştü. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Taşdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erzincan'da evinin çatısından düşen adliye personeli Nurullah Taşdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Erzincan merkeze bağlı Soğukoluk köyünde meydana geldi. Erzincan Adliyesi Seçim Müdürlüğü katibi Nurullah Taşdemir, güneş enerjisi sisteminin suyunu tahliye etmek amacıyla evinin çatısına çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Taşdemir, çatıdan aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Taşdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da çatıdan düşen adliye personeli Taşdemir hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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