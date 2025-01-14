Erzincan\'da Çocukların İnternet Kullanımı Denetlendi

3.Sayfa

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü personelince; 33 şahsın sorgusu yapıldı, 3 internet cafe, 3 playstation salonu, 2 bilardo salonu kontrol edildi.

Bir internet kafe işletmesinde 12 yaşını doldurmamış bir çocuğun tespiti üzerine "İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin" 9/a maddesince "12 yaşından küçükler, ancak yanlarında veli veya vasileriyle işyerlerine girebilirler." işletme sahibine gerekli bilgilendirmeler yapılarak tutanak tanzim edildi. - ERZİNCAN