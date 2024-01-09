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Erzincan'da işyeri soygunu zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da işyeri soygunu zanlısı yakalandı

Erzincan'da bir işyerinin arka camından girerek gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisi T.A. polis ekipleri tarafından yakalandı. İşyerinden çalınan nakit para, eşyalar ve hurda malzemeler de ele geçirildi. T.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan\'da işyeri soygunu zanlısı yakalandı
09.01.2024 - 10:22,
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Erzincan'da bir işyerini camından girerek soyan hırsızlık zanlısı yakalanarak tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlilerince yapılan saha ve kamera görüntüleri incelemeleri neticesinde, bir işyerinin arka camından girerek gerçekleşen ve işyerinin kasasında bulunan, 2.200 TL nakit para, güğüm, kazan, tepsi ve 200 kilogram bakır kablo, 150-200 kilogram hurda, batarya ve bilgisayar kasası ile güvenlik kamera kayıt cihazları, çalınması olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmada hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın T. A. isimli şüpheli olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan T.A. emniyette ki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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