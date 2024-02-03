Erzincan\'da Jandarma Operasyonunda Bin 96 Kaleşnikof Mermisi Ele Geçirildi

Erzincan'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bin 96 adet kaleşnikof mermisi ile 3 adet şarjör ele geçirildi.
Erzincan'da jandarma mıntıkasında 2024 yılı Ocak ayında; 66 asayiş, 7 kabahat, 51 takibi gereken, 19 kaçakçılık, 7 siber ve 1 terör olmak üzere toplam 151 olay meydana geldi. Olayların 143'ü yani yüzde 95'i Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aydınlatıldı.
İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 262 bin 235 şahıs ile 20 bin 204 aracın sorgulaması yapılarak, 309 aranan şahıs yakalanmış ve kayıp olarak aranan 8 şahıs bulundu. İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Ay içerisinde 1 sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Ay içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında; 21 bin 361 araç kontrol edilerek, 16 bin 711 araç, 4 bin 650 şahıs sorgulaması yapıldı. 283 araç ve şahıs hakkında toplam 569 bin 606 TL cezai işlem uygulandı. 6 aranan araç, 1 aranan şahıs yakalanarak 9 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alınarak 91 araç trafikten men edildi.
İcra edilen siber faaliyetleri neticesinde; 86 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 28 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapılarak, 1 adet müstehcen içerikli ve 136 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 137 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.
İcra edilen 19 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 22 şahıs hakkında işlem yapılarak icra edilen operasyonlar sonucunda 345 gr skunk maddesi, 6 kök skunk bitkisi, 2 adet iklimlendirme sistemi, iklimlendirme sisteminde kullanılan muhtelif malzemeler, 3 gr kokain, 50 adet narkotik/psikotrop tablet, 13 adet captagon hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 5 bin 200 adet mükerrer bandrol, 264 adet elektronik sigara likiti, bin 312 paket bandrolsüz kaçak sigara, 400 adet içi doldurulmuş makaron, 55 adet manuel sigara sarma makinası, 1 adet teleskopik metal jop, 2 adet elektronik sigara, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 60 adet tabanca fişeği, bin 96 adet kaleşnikof fişeği, 3 adet kaleşnikof şarjörü, 1 adet av tüfeği, 7 adet av tüfeği mühimmatı, 1 adet Mercedes marka araç ve 1 adet tarihi obje ele geçirildi. - ERZİNCAN
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